Кабмін ухвалив рішення щодо тарифів на тепло. Фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n186453-taryfy-na-teplo-v-novomu-sezoni-kabmin-uhvalyv-rishennya.html

Ракурс

Тарифи на тепло для населення України в новому опалювальному сезоні не змінюватимуться.

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Кабінет міністрів у вівторок, 22 серпня, продовжив дію про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Компанія «Нафтогаз» й надалі реалізуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за 1 тис. куб. м. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Очільник уряду наголосив, що це рішення є частиною комплексних заходів з підготовки до зими. Прем'єр запевнив, що влада працює над тим, щоб в оселях громадян були світло й тепло, а критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів.

А представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram повідомив, що зміни до постанови про заборону збільшення тарифів на тепло будуть діяти до 15 квітня 2024 року включно.

Нагадаємо, у липні газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» до 1 травня 2024 року. Його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з податком на додану вартість).