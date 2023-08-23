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Наслідки удару безпілотника по хмарочосу у Москві, фото: «Коммерсант»
Наслідки нічного удару безпілотника по Москві показали російські ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186470-naslidky-nichnogo-udaru-bezpilotnyka-po-moskvi-pokazaly-rosiyski-zmi-foto.htmlРакурс
У Москві в ніч на сьогодні, 23 серпня, сталося чергове влучання безпілотника у хмарочос.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
У міноборони рф заявили, що атака здійснювалася «трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу», два з яких збили над територією Московської області.
Третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу Москва-Сіті, — стверджують в російському відомстві.
Згодом російське видання «Коммерсант» опублікувало фото, котрі показують наслідки влучання дрона у будівлю.
Місцеві чиновники стверджують, що постраждалих внаслідок цієї події немає - дрон влучив у будівлю, котра ще будується.