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Ракурс
Наслідки удару безпілотника по хмарочосу у Москві, фото: «Коммерсант»

Наслідки нічного удару безпілотника по Москві показали російські ЗМІ (ФОТО)

23 сер 2023, 14:34
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У Москві в ніч на сьогодні, 23 серпня, сталося чергове влучання безпілотника у хмарочос.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

У міноборони рф заявили, що атака здійснювалася «трьома безпілотними літальними апаратами літакового типу», два з яких збили над територією Московської області.

Третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу Москва-Сіті, — стверджують в російському відомстві.

Згодом російське видання «Коммерсант» опублікувало фото, котрі показують наслідки влучання дрона у будівлю.

Місцеві чиновники стверджують, що постраждалих внаслідок цієї події немає - дрон влучив у будівлю, котра ще будується.

Наслідки удару безпілотника по хмарочосу у Москві, фото: «Коммерсант»

Джерело: Ракурс


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