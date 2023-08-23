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Ракурс
У Варшаві скасували фестиваль за участі українських "зірок" - серед спонсорів знайшли росіян

У Варшаві скасували фестиваль за участі українських «зірок» — серед спонсорів знайшли росіян

23 сер 2023, 18:50
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У Польщі скасували фестиваль, де мали виступити українські артисти. Серед спонсорів заходу виявили росіян.


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26 серпня у Варшаві мав відбутися Easy Busy Fest. На ньому мали виступити «Океан Ельзи», The Hardkiss, Kola, Dantes, Ляпіс Трубецкой, Alyona Alyona та інші.

Напередодні події артисти публічно відмовилися від виступів, а організатори заявили про її скасування, пише видання Лірум.

Причина: засновниця фундації Stand with Ukraine Наталія Панченко розповіла, що виявила серед спонсорів фесту компанії Monolith та MixMarkt, які мають російське походження. Бренди належать вихідцям із росії та Казахстану, й відомі магазинами «russian shops» у Європі, де торгують російськими товарами, називаючи їх «східноєвропейськими».

Після публікації допису українські артисти почали відмовлятися від виступу і наголосили, що не братимуть участь у заходах, до організації яких залучені росіяни.

Організатори, компанія vpiska. pl, намагалися зберегти фестиваль. Пояснили, що ці компанії оплатили рекламу у Варшаві й стосунку до заходу не мають. Але врешті подію скасували.

Компанія vpiska. pl — організувала чимало благодійних концертів українських артистів в Європі. Проте співпрацює і з росіянами, зокрема, репером Face, стендап-коміками Славою Комісаренко та Данилом Поперечним, панк-гуртом Порнофильмы, Монеточкою та Нойзом МС.

Джерело: Ракурс


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