Скільки депутатів служать у війську, порахував рух “Чесно”

https://racurs.ua/ua/n186503-skilky-deputativ-slujat-u-viysku-porahuvav-ruh-chesno.html

Ракурс

Понад 600 депутатів місцевого рівня від ключових партій України пішли служити до війська. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на результати дослідження станом на серпень.

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росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Проте як показує дослідження руху «Чесно», значна частина депутатів місцевих рад зараз на фронті і на рівні з іншими захищають суверенітет нашої держави. Важливо, аби партії цінували цей внесок та допомагали громадському сектору висвітлювати здобутки колег на фронті, — вказала лідер «Чесно» Віта Думанська.

Найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні має «Радикальна партія» (22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються), на другому місці «Свобода» (102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу − це 25,6%), а на третьому − «Європейська Солідарність» (служать 328, або 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад).

«Чесно» вказує, що у «Європейської Солідарності» найбільша кількість загиблих. Рух не отримав відповідь на звернення від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». Також не надала дані за 2023 рік «Слуга народу». У відповідь на запит партія влади порадила «Чесно» змінити підхід у розрахунках і «належно використовувати кошти донорів».

У «Голосі» повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані і пропонують використовувати дані за 2022 рік.

«Чесно» зазначає, що низка обласних та міських рад надала свої дані щодо депутатів на фронті та у Силах тероборони − їх оприлюднять найближчим часом.