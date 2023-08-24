Київ спрямував 250 млн грн на допомогу розвідникам ГУРhttps://racurs.ua/ua/n186511-kyyiv-spryamuvav-250-mln-grn-na-dopomogu-rozvidnykam-gur.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України отримає 250 млн грн з міського бюджету Києва.
Відповідні кошти столичних платників податків місцева влада виділила в межах цільової програми «Захисник Києва» на 2022−2024 роки. Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба ГУР.
Зазначається, що за відповідне рішення, ініційоване міським головою Віталієм Кличком, днями проголосували депутати міськради.
Перераховані фінансові ресурси будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання з метою посилення ефективності бойових завдань, які цілодобово виконують українські розвідники на війні з російським агресором", — наголошують у ГУР. — Висловлюємо вдячність представникам місцевого самоврядування столиці та громаді Києва за важливу допомогу та підтримку!