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Ракурс
ГУР отримало від Києва 250 млн грн допомоги, фото: «Кличко – мер»

Київ спрямував 250 млн грн на допомогу розвідникам ГУР

24 сер 2023, 15:56
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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України отримає 250 млн грн з міського бюджету Києва.


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Відповідні кошти столичних платників податків місцева влада виділила в межах цільової програми «Захисник Києва» на 2022−2024 роки. Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба ГУР.

Зазначається, що за відповідне рішення, ініційоване міським головою Віталієм Кличком, днями проголосували депутати міськради.

Перераховані фінансові ресурси будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання з метою посилення ефективності бойових завдань, які цілодобово виконують українські розвідники на війні з російським агресором", — наголошують у ГУР. —  Висловлюємо вдячність представникам місцевого самоврядування столиці та громаді Києва за важливу допомогу та підтримку!

Джерело: Ракурс


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