Пентагон оголосив про початок навчань українців на винищувачах F-16

https://racurs.ua/ua/n186523-pentagon-ogolosyv-pro-pochatok-navchan-ukrayinciv-na-vynyschuvachah-f-16.html

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Пентагон оголосив про початок навчань українців на винищувачах F-16.

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На брифінгу речник Пентагону Патрик Райдер заявив, що США будуть навчати пілотувати та обслуговувати літаки.

Він зазначив, що точне число українців, які навчатимуться, поки невідоме, але очікується, що це буде декілька льотчиків і «десятки» осіб обслуговувального персоналу.

Як повідомляється, підготовка почнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона.

Райдер підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.

CNN пише, що Україна представила список приблизно з 32 пілотів, які готові розпочати навчання на винищувачах, але більшість із них ще недостатньо добре володіють англійською мовою.

Пілоти разом із персоналом, який пройде навчання з обслуговування літака, можуть прибути до США вже у вересні, повідомив один із чиновників. Поки не зрозуміло, скільки часу потрібно навчання пілотів.

Неясно також, де проводитиметься навчання українських пілотів, але офіційні особи заявили, що одним із варіантів може бути база ВПС Девіс-Монтан у Тусконі, штат Арізона. У березні ця база ухвалила на стажування двох українських пілотів, щоб оцінити, наскільки швидко вони зможуть навчитися керувати F-16.