З'явилося перше в історії офіційне тюремне фото президента США

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З’явилося перше в історії офіційне тюремне фото президента США. Воно зроблено у в’язниці в столиці штату Джорджія, Атланті, куди Дональд Трамп з’явився в четвер, щоб формально здатися як обвинувачений у кримінальній справі.

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Трампа зареєстрували у в’язниці, сфотографували, взяли відбитки пальців і тут же відпустили, оскільки на початку тижня суддя прийняв рішення залишити його на свободі до суду під заставу у 200 тис. дол.

Прокурор округу Фултон в Атланті звинувачує Трампа у спробі переглянути результати президентських виборів 2020 року. Згідно з офіційним обвинуваченням, він вимагав цього від місцевих політиків-республіканців.

Разом із Трампом у цій справі звинувачуються ще 18 осіб.

Розгляд справи по суті розпочнеться в суді не раніше весни 2024 року.

Трамп став першим серед колишніх і чинних президентів Сполучених Штатів обвинуваченим у кримінальних справах. Це вже четверта кримінальна справа проти нього, але в трьох попередніх випадках його не фотографували або не публікували фотографію.

Трамп у четвер прибув до в’язниці у столиці в столиці штату Джорджія, Атланті, і формально здався як обвинувачений у кримінальній справі.

У в’язниці округу Фултон Трамп, який приїхав із аеропорту у великому кортежі, пробув лише близько 20 хвилин. Його зареєстрували як ув’язнений номер P01135809, взяли відбитки пальців та сфотографували.

Це вже четверта кримінальна справа проти Трампа, але у трьох попередніх випадках її не фотографували або не публікували фотографію.

На сайті в’язниці з’явилася і картка реєстрації на обвинуваченого Дональда Трампа: чоловік, білий, зріст 6 футів 3 дюйми (190 см), вага 215 фунтів (97 кг), волосся солом’яного кольору, блакитні очі.