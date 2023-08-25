Зеленський та Байден зідзвонилися з нагоди 24 серпня - розмовляли про F-16

https://racurs.ua/ua/n186539-zelenskyy-ta-bayden-zidzvonylysya-z-nagody-24-serpnya-rozmovlyaly-pro-f-16.html

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Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову з нагоди Дня незалежності України.

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Лідери держав обговорили початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та прискорення надання дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх літаків після завершення навчань.

Байден підтвердив зобов’язання США підтримувати оборону України від російської агресії «стільки, скільки буде потрібно, та притягати Росію до відповідальності за її дії».