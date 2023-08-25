Шмигаль про опалювальний сезон: Зима буде непростою

https://racurs.ua/ua/n186541-shmygal-pro-opaluvalnyy-sezon-zyma-bude-neprostou.html

Ракурс

Україна почала підготовку до майбутнього опалювального сезону, оскільки країну очікує непроста зима.

.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося, — вказав глава уряду.

З його слів, наразі закачано понад 13 млрд куб. м газу. Також продовжується ремонт та відновлення енергооб'єктів.

Минулої зими російські терористи вдалися до масштабних обстрілів енергосистеми України. Тому «Укренерго» довелося запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії.

Ціна на газ для виробників тепла до кінця опалювального сезону залишиться без змін, — вказав НАК «Нафтогаз України».

В компанії також закликали економно ставитися до використання природного газу та здійснювати своєчасні розрахунки.

Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер, — вказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, раніше про вжиття заходів щодо захисту об'єктів енергосистеми також говорили в НЕК «Укренерго».