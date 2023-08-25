Трамп повернувся у Tвіттер й виклав фото з в’язниці

https://racurs.ua/ua/n186552-tramp-povernuvsya-u-tvitter-y-vyklav-foto-z-v-yaznyci-foto.html

Ракурс

Екс-президент США Дональд Трамп повернувся у соцмережу «Твіттер» (нині Х) після більш ніж 2,5 року відсутності. У новому пості він виклав своє фото, зроблене у в’язниці Джорджії 24 серпня.

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Трамп також опублікував посилання на свій передвиборчий сайт.

За 50 хв пост набрав понад 14 млн переглядів. За даними Reuters, Трамп відновив прямий доступ соцмережі, яка забанила його після штурму його прихильниками Конгресу США 6 січня 2021 року.

19 листопада 2022 року соцмережа змінила свою позицію після того, як її придбав Ілон Маск, який називає себе «прихильником повної свободи слова».

Нагадаємо, 23 серпня Трамп здався за формальною процедурою у в’язниці округу Фултон штату Джорджія за більш як десятьма звинуваченнями, пов’язаними із його спробами скасувати результати президентських виборів у штаті в 2020 році. Трамп провів у в’язниці трохи більш як 20 хв для оформлення документів і вийшов під заставу 200 тис. дол.