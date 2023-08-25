Україна хоче екстрадиції затриманого у Фінляндії бойовика Петровського

https://racurs.ua/ua/n186558-ukrayina-hoche-ekstradyciyi-zatrymanogo-u-finlyandiyi-boyovyka-petrovskogo.html

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Україна хоче екстрадиції з Фінляндії затриманого російського терориста Яна Петровського з так званої «Диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич». Він воював на боці бойовиків маріонеткової лнр з червня 2014 року по серпень 2015 року.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У 2016 році йому було повідомлено про підозру фактом участі у терористичній організації.

Під час АТО бойовики «Русича» під командуванням Мільчакова та Петровського розстріляли із засідки колону «Айдара» під Луганськом. Бійців, що вижили, катували і добивали на місці, знімаючи це на фото і відео. Мільчаков та Петровський відрізали пораненим вуха, на щоці вирізали емблему «Русича» — коловорот, добивали їх пострілами в голову. Ще страшніші фото Петровський та Мільчаков викладали з Дебальцевого у 2015 році. Там вони зрізали полоненим українським солдатам обличчя.

В рамках співпраці з Європолом Офіс генпрокурора отримав інформацію про затримання цієї особи у місті Гельсінкі міграційною службою Фінляндії.