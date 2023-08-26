До загибелі Пригожина причетний ГРУшник, який стоїть за отруєнням Скрипалів

https://racurs.ua/ua/n186568-do-zagybeli-prygojyna-prychetnyy-grushnyk-yakyy-stoyit-za-otruiennyam-skrypaliv.html

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Джерела у розвідках Великої Британії та України вважають, що до авіакатастрофи літака ватажка бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина причетний генерал ГРУ Авер’янов. Він очолює підрозділ ГРУ, який реалізовує спецоперації за кордоном за наказом воєнного злочинця росії володимира путіна.

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Авер’янов пов’язаний з численними вбивствами та диверсіями за кордоном, включно з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в блитанському Солсбері у 2018 році.

На думку британців, Авер’янов нібито мав давню неприязнь до Пригожина і тепер, найімовірніше, керуватиме терористами «Вагнера» в Африці.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин заявив про «похід» на Москву. Наступного дня він домовився з владою рф та відвів війська. 30 червня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.

23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи у Тверській області росії.