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Ракурс
До загибелі Пригожина причетний ГРУшник, який стоїть за отруєнням Скрипалів

До загибелі Пригожина причетний ГРУшник, який стоїть за отруєнням Скрипалів

26 сер 2023, 09:41
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Джерела у розвідках Великої Британії та України вважають, що до авіакатастрофи літака ватажка бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина причетний генерал ГРУ Авер’янов. Він очолює підрозділ ГРУ, який реалізовує спецоперації за кордоном за наказом воєнного злочинця росії володимира путіна.


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Авер’янов пов’язаний з численними вбивствами та диверсіями за кордоном, включно з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в блитанському Солсбері у 2018 році.

На думку британців, Авер’янов нібито мав давню неприязнь до Пригожина і тепер, найімовірніше, керуватиме терористами «Вагнера» в Африці.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин заявив про «похід» на Москву. Наступного дня він домовився з владою рф та відвів війська. 30 червня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.

23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи у Тверській області росії.

Джерело: Ракурс


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