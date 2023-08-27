Літак F-16, фото: Pxfuel

https://racurs.ua/ua/n186623-ukrayina-moje-otrymaty-vynyschuvachi-f-16-u-nedalekomu-maybutnomu-milli.html

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Україна, ймовірно, може «у недалекому майбутньому» отримати винищувачі F-16.

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Про це в інтерв’ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka заявив голова Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі, повідомляє агентство Reuters.

F-16. Це просування вперед, насправді, — зазначив він. — Існує програма підготовки, і вони, ймовірно, отримають F-16 … в недалекому майбутньому.

Також Міллі торкнувся питання українського контрнаступу, зазначивши, що наразі зарано говорити про його провал.

За словами Міллі, що контрнаступ зіткнувся зі значними російськими силами, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і танкові перешкоди типу «зуби дракона» «в межах дуже складного комплексу оборонних приготувань, через які проходять українці».

Він зазначив, що те, що наступ буде таким важкий і повільним, передбачалося ще кілька місяців тому. Міллі не вважає ймовірною пряму перемогу українських військових у найближчій перспективі й не виключає можливість політичного рішення для припинення бойових дій.

Це наступ, який триває вже близько восьми тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великою кількістю жертв і дуже складний. Тому ідея військового вигнання 200 чи 300 тисяч російських військ буде дуже складною і проблематичною, — наголосив він.

Інший шлях виходу з цієї ситуації — це переговори, і, можливо, це теж станеться, — додав Міллі.

Джерело: Reuters