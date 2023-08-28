Financial Times розповіла про нову проблему навчальних місій для ЗСУ на Заході

https://racurs.ua/ua/n186642-financial-times-rozpovila-pro-novu-problemu-navchalnyh-misiy-dlya-zsu-na-zahodi.html

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Західні військові, які вчать українських бійців у ЄС, зіткнулися з нестачею перекладачів.

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Відповідальний за навчальну місію нідерландський генерал Мартін Бонн заявив Financial Times, що перекладачі — це «проблема номер один».

Найчастіше вони недостатньо кваліфіковані — як від української сторони, так і від західних країн. Великою проблемою є переклад військових і технічних термінів.

Знання мови стало проблемою і під час навчання українських пілотів на F-16. Данські військові заявили, що підготовка затримується через допуск пілотів до служби безпеки, знання мови та перевірку стану здоров’я.

Європейські інструктори хвалять «величезну мотивацію» українських новобранців, але кажуть, що їхній вік та здібності сильно різняться, оскільки українські командири на передовій часто не бажають віддавати своїх найкращих людей.