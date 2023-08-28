Указ путіна про масштабну мобілізацію вже підготували в рф. Фото:

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Масштабну мобілізацію в росії можуть оголосити найближчим часом.

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У рф вже підготували проект указу президента володимира путіна про оголошення нової хвилі масштабної мобілізації. Диктатор може підписати його вже наприкінці вересня. Про це 28 серпня повідомило видання ZN.UA із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Зазначається, що дата підписання указу вибрана невипадково. Зокрема, це повʼязано із прийдешніми виборами, бо в рф пройде Єдиний день голосування і негативна реакція росіян на указ не вплине на їх підтримку кандидатів від «єдиної росії». Також очікується, що на момент підписання указу з відпусток та канікул повернеться більшість російських громадян.

У статті йдеться, що путін не лише оголосить мобілізацію, але й запропонує громадянам росії за кордоном повернутися додому протягом тижня із моменту підписання документу. Вони матимуть відслужити в російській армії один рік.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що в тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення здійснюваною росіянами примусовою мобілізацією до окупаційних військ. Загарбники вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.

Джерело: ZN.UA