Наслідки падіння вертольота «Мі-8» у росії, фото: Shot

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Ракурс

У росії сьогодні, 29 серпня, вдень упав вертоліт «Мі-8».

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Інцидент стався у Челябінській області поблизу селища Прудний Сосновського району. Про це повідомляють російські Telegram-канал.

За попередньою інформацією, загинули троє людей, їхні тіла вже виявлені. Загиблі — екіпаж вертольота (командир, правил пілот та бортінженер). Попередньо, пасажирів на борту не було, також не постраждав ніхто на землі.

Ймовірно, причиною падіння гелікоптера стала відмова двигуна. За іншою версією — він міг зачепитися за високовольтні лінії електропередач, після чого впав у лісі за 500 м від селища.

Зазначається, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ — на борту перебували двоє курсантів та пілот-інструктор.

За словами свідків, перед падінням вертоліт спочатку закрутило на місці, після чого він різко пішов вниз.