Велика кількість дезертирів фіксується в російській армії. Фото:

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Російські військовослужбовці масово відмовляються воювати, бо не мають мотивації та підготовки до бойових дій.

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Російський військовий суд 25 серпня засудив двох солдатів рф до позбавлення волі на строк не менше двох років колонії за відмову підкоритися наказу повернутися на фронт в Україні. Видання «Медіазона» повідомило, що диктатура рф засуджує близько 100 солдатів на тиждень за відмову воювати. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Британська розвідка вважає, що у разі збереження цієї тенденції щороку буде винесено близько 5 тис. 200 обвинувальних вироків за відмову воювати.

Зазначається, що велика кількість дезертирів та обвинувальних вироків свідчить про низький моральний стан окупаційної армії та небажання деяких воювати. А відмова воювати, мабуть, відображає нестачу підготовки, мотивації та ситуації високого стресу, з якими загарбники стикаються на всій лінії українського фронту. А дезертирів намагаються замінити погано навченими мобілізованими, яких відправляють на передову.

Після часткової мобілізації у вересні 2022 року рф адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних та оборонних операцій, — зазначили в зведенні Міноборони.

Нагадаємо, в росії найближчим часом вже можуть оголосити масштабну мобілізацію, бо москва вже підготувала проект указу президента володимира путіна про оголошення нової хвилі. Диктатор може підписати документ вже наприкінці вересня.