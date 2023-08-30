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Потужні вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото:
Вибухи пролунали в окупованому Донецьку — є влучання в багатоповерхівку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186705-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-donecku-ie-vluchannya-v-bagatopoverhivku-video.htmlРакурс
Окупований Донецьк здригався від вибухів вранці у середу, 30 серпня.
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У Петрівському районі снаряди потрапили в дах торговельного центру «Галактика». А у Ворошилівському районі зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу «Бульвар-Сіті». Про це так званий міський голова Донецька Олексій Кулемзін повідомив у Telegram.
Тим часом у соціальних мережах з’являються фото та відео з місць обстрілів житлового комплексу.
Нагадаємо, вранці 30 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі вранці лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона загарбників, ворог підняв у повітря авіацію з Ростова-га-Дону.