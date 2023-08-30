Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Потужні вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото:

Вибухи пролунали в окупованому Донецьку — є влучання в багатоповерхівку (ВІДЕО)

30 сер 2023, 11:51
999

Окупований Донецьк здригався від вибухів вранці у середу, 30 серпня.


.

У Петрівському районі снаряди потрапили в дах торговельного центру «Галактика». А у Ворошилівському районі зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу «Бульвар-Сіті». Про це так званий міський голова Донецька Олексій Кулемзін повідомив у Telegram.

Тим часом у соціальних мережах з’являються фото та відео з місць обстрілів житлового комплексу.

Нагадаємо, вранці 30 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі вранці лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона загарбників, ворог підняв у повітря авіацію з Ростова-га-Дону.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів