Потужні вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186705-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-donecku-ie-vluchannya-v-bagatopoverhivku-video.html

Ракурс

Окупований Донецьк здригався від вибухів вранці у середу, 30 серпня.

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У Петрівському районі снаряди потрапили в дах торговельного центру «Галактика». А у Ворошилівському районі зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу «Бульвар-Сіті». Про це так званий міський голова Донецька Олексій Кулемзін повідомив у Telegram.

Тим часом у соціальних мережах з’являються фото та відео з місць обстрілів житлового комплексу.

Нагадаємо, вранці 30 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі вранці лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона загарбників, ворог підняв у повітря авіацію з Ростова-га-Дону.