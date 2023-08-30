Київ пришпилив Орбана за його антиукраїнське інтерв'ю пропагандисту Трампа

https://racurs.ua/ua/n186716-kyyiv-pryshpylyv-orbana-za-yogo-antyukrayinske-interv-u-propagandystu-trampa.html

Ракурс



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Ми вже почали хвилюватися, що Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію росії, — так українське МЗС відреагувало на чергову «мудрість» угорського прем'єра.

В інтерв’ю Такеру Карлсону Орбан запропонував Заходу домовитися з росіянами «про нову архітектуру безпеки», не допустивши вступ України в НАТО. А ще вкотре закликав не надсилати зброю для українських військових.

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 29, 2023

Орбан сказав, що Захід має укласти угоду із путіним, яка не буде включати повернення окупованого Криму та членства України в НАТО. Він також вважає, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

Не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати, — пише речник МЗС Олег Ніколенко.

1 травня телеканал Fox News розірвав контракт із популярним ведучим Такером Карлсоном. Він був одним із найзапекліших критиків допомоги, яку США надають Україні. Виступи телеведучого викликали невдоволення українських політиків, котрі зуміли поділитися своєю думкою з керівництвом Fox News.