Поліція опублікувала відео з камери патрульних, які застрелили водія у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n186720-policiya-opublikuvala-video-z-kamery-patrulnyh-yaki-zastrelyly-vodiya-u-dnipri.html

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Поліція опублікувала відео з камери патрульних, які застрелили водія у Дніпрі.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький 30 серпня виклав у своєму Фейсбук кадри з нагрудної камери поліцейського, який здійснив три постріли у водія.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував резонансну справу зі своїм підлеглим.

Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно — не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей. Ця ситуація — серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи, — йдеться в заяві міністра.

Клименко зазначив, що в ситуації потрібно розібратися об'єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання.

Нагадаємо, увечері 29 серпня в мережі з’явилися відео конфлікту між двома патрульними поліцейськими та водієм і пасажирами автівки, яку копи зупинили після порушення. Сутичка закінчилася трьома пострілами поліцейського, внаслідок яких помер чоловік з авто (за даними з соцмереж, це 38-річний Джумбері Силогава).

Під час інциденту тілесні ушкодження отримала напарниця копа — співробітницю патрульної поліції били водій та пасажири його авто.

У патрульній поліції заявили, що співробітників відсторонили.

У ДБР повідомляють, що водій елітного авто («Ягуар») «ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху», мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився агресивно.

Відеокамери зафіксували, що за кермом «Ягуара» спершу перебував чоловік (можливо, у стані сп’яніння), а після зупинки дружина намагалася помінятися з ним місцями.