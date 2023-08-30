Росіяни встановлюють баржі на південь від Кримському мосту, щоб захиститися від атак морських дронів

https://racurs.ua/ua/n186719-rosiyany-vstanovluut-barji-poblyzu-krymskogo-mostu-dlya-zahystu-vid-atak-morskyh-droniv.html

Ракурс

Московити встановлюють баржі на південь від Керченського (Кримського) мосту для створення «захисної смуги» від морських дронів.

.

Судна могли лиш частково затопити — глибина в цьому районі не перевищує 2−4 метри.

Відповідні знімки опублікувало «Радіо Свобода».

Раніше «Ракурс» писав про загородження проти морських дронів біля Керченського мосту. З південного боку мосту, який веде з Тамані до анексованого Криму, московити встановили загородження після атаки українських морських дронів.

На це звернув увагу ОSINT-дослідник Девід Хелмс, який опублікував супутникові знімки мосту у соцмережі X. Що саме являють собою загородження, за цими знімками сказати складно.

22 серпня ГУР МО України повідомило, що росія затоплює в цьому місці пороми, щоб запобігти атакам дронів на міст. За даними ГУР, армія рф планує затопити щонайменше шість плавзасобів, щоб створити захисну смугу перед мостом. Між затопленими поромами росіяни нібито мають намір встановити бонові загородження — як раніше у бухті Севастополя, яка також зазнавала атаки надводних дронів ЗСУ.

Супутникове фото сервісу Planet.com, зроблене 29 серпня, підтверджує появу нових об'єктів з південної сторони Керченського мосту. На знімках, зроблених 19 та 21 серпня, також видно підготовчі роботи у цьому районі.