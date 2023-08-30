В Україні перевірять усі сумнівні рішення ВЛК

Зеленський розповів, що робитиме із ВЛК

https://racurs.ua/ua/n186722-v-ukrayini-pereviryat-usi-sumnivni-rishennya-vlk.html

Ракурс

30 серпня президент провів засідання РНБО, яке було присвячена реформі військово-лікарських комісій (ВЛК).

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У своїх соцмережах глава держави 30 серпня описав, які зміни очікує діяльність ВЛК.

Насамперед влада проведе комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці, — написав Зеленський.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Крім того, влада хоче активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується.

Зеленський вважає, що в усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади.

Інше завдання від РНБО — завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК і переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Президент пообіцяв, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави.