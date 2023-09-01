Ракети AMRAAM для України замовив Пентагон. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n186764-pentagon-zamovyv-rakety-serednoyi-dalnosti-amraam-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Пентагон замовив для України ракети середньої дальності AMRAAM.

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Міноборони США уклало контракт на суму 192 млн дол. із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет AMRAAM у рамках бюджету допомоги Україні. Ракети закуплятимуть з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

Як відомо, AIM-120 AMRAAM — американська всепогодна керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності. Ця зброя призначена для поразки повітряних цілей поза прямої видимості мети. На озброєння ВПС США ця ракета була прийнята в 1991 році, також «Абраам» використовують армії Великої Британії, Німеччини та інших країн. AMRAAM — основне озброєння винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Бойова частина ракети інтегрована у її корпус. Вона оснащується осколковою бойовою частиною (з готовими осколками) спрямованої дії масою 23 кг.

Нагадаємо, 17 серпня парламент Швеції уповноважив уряд США продати Україні обмежену кількість ракет класу «повітря-повітря» AMRAAM. Раніше Вашингтон запустив програму викупу старих версій ракет AMRAAM для передачі їх Україні та зміцнення можливостей протиповітряної оборони.