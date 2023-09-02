Ігнат - Авіація ЗСУ зможе бити ракетами AMRAAM на 160-180 км

https://racurs.ua/ua/n186827-ignat-aviaciya-zsu-zmoje-byty-raketamy-amraam-na-160-180-km.html

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США планують поставити Україні авіаційні ракети класу повітря-повітря AMRAAM дальністю 160−180 км, які здатні вражати російську авіацію.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Ракети AMRAAM Пентагон замовив для Сил оборони. Зі слів Ігната, США замовляють ракети інших модифікацій, які зможуть бити на відстань до 180 км.

Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів, — заявив речник Повітряних сил.

Він додав, що боєзапас для авіації треба виробити та постачити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.

Ігнат зауважив, що ракети класу «повітря-повітря» з активною головкою самонаведення вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.

Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики, — вказав він.

AIM-120 AMRAAM — американська всепогодна керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.