Морпіхи ліквідували розрахунок російських мисливців за дронами

https://racurs.ua/ua/n186836-morpihy-likviduvaly-rozrahunok-rosiyskyh-myslyvciv-za-dronamy-video.html

Ракурс

Спільну роботу зі знищення ворожого антидронового розрахунку підрозділами Shadow та «Сови» миколаївських морпіхів показали на відео 36 ОБрМП ім. Михайла Білинського.

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Українські морські піхотинці ліквідували розрахунок російських мисливців за дронами. Відео 36 бригади показує секунди до удару та після влучання БПЛА по росіянах.

З камер видно, що росіяни помітили український FPV-дрон і почали стріляти по ньому. Оператори спрямували його у трьох окупантів. після удару помітно, що двох росіян ліквідовано, третій — поранений.