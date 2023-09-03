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Ракурс
Морпехи ликвидировали расчет российских охотников за дронами

Морпехи ликвидировали расчет российских охотников за дронами (ВИДЕО)

3 сен 2023, 09:18
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Спільну роботу зі знищення ворожого антидронового розрахунку підрозділами Shadow та «Сови» миколаївських морпіхів показали на відео 36 ОБрМП ім. Михайла Білинського.


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Українські морські піхотинці ліквідували розрахунок російських мисливців за дронами. Відео 36 бригади показує секунди до удару та після влучання БПЛА по росіянах.

З камер видно, що росіяни помітили український FPV-дрон і почали стріляти по ньому. Оператори спрямували його у трьох окупантів. після удару помітно, що двох росіян ліквідовано, третій — поранений.

Источник: Ракурс


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