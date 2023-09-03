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Воїни ГУР МО України знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
Розвідка розбомбила російський спостережний комплекс «Аванпост» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186839-rozvidka-rozbombyla-rosiyskyy-sposterejnyy-kompleks-avanpost-video.htmlРакурс
Бійці ГУР Міноборони знищили російський комплекс «Аванпост».
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Українські розвідники за допомогою дрона знищили ворожий спостережний комплекс «Аванпост».
На росії його називають «надійний страж кордону».
Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об'єктів та для ведення розвідки.
Оптика, якою обладнаний «аванпост», дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 км удень та до 4 км уночі.
Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.
Цей комплекс заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з «надьожного стража» московії його перетворили у «безнадьожного», — прокоментували удар в ГУР.