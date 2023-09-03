Разведка разбомбила российский наблюдательный комплекс «Аванпост»

https://racurs.ua/n186839-razvedka-razbombila-rossiyskiy-nabludatelnyy-kompleks-avanpost-video.html

Ракурс

Бійці ГУР Міноборони знищили російський комплекс «Аванпост».

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Українські розвідники за допомогою дрона знищили ворожий спостережний комплекс «Аванпост».

На росії його називають «надійний страж кордону».

Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об'єктів та для ведення розвідки.

Оптика, якою обладнаний «аванпост», дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 км удень та до 4 км уночі.

Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.