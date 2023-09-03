У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, місцеві чули "звуки вибухів"

https://racurs.ua/ua/n186842-u-sankt-peterburzi-palaie-naftobaza-miscevi-chuly-zvuky-vybuhiv-foto-video.html

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У Санкт-Петербурзі 3 вересня спалахнула масштабна пожежа, палає нафтобаза.

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Як повідомляють росЗМІ, місцеві жителі чули «звуки вибухів» у районі загоряння біля Піскарівського проспекту.

Офіційних повідомлень про подію поки що немає.

Як пишуть місцеві ЗМІ, величезний стовп диму здійнявся над Червоногвардійським районом так званої Північної столиці Московії.

За словами очевидців, вогнище займання знаходиться біля залізничної станції «Ручьї».

З проспекту Нескорених видно пожежу. Багато пожежних машин їхало в той бік, — розповідають очевидці.

ДОПОВНЕНО. За інформацією МНС, спалах виник на Піскарівському проспекті, 125. Вогонь охопив ангар площею 80×10 м. Що зберігали в ангарі, доки не уточнюють. Є інформація, що горить нафтобаза «Ручьї».