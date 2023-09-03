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Українським коридором по Чорному морю пройшли ще два торгові судна
Україна провела ще два торгові судна Чорним моремhttps://racurs.ua/ua/n186844-ukrayina-provela-sche-dva-torgovi-sudna-po-chornomu-moru.htmlРакурс
Про це 2 вересня повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського в мережі X (Twitter).
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Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором». Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості, — заявив президент.
Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором».— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023
Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості.
Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
Ми закликаємо союзників…
Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
Нагадаємо, росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської «зернової ініціативи» 17 липня, а після того неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру. Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.
Попри опір Московії, Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Балкер Primus під прапором Ліберії став другим судном, яке скористалось тимчасовим маршрутом з порту Одеси.
3 вересня рф вдарила дронами по зернових портах Ізмаїльського району Одещини.