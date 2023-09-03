Украина провела еще два торговых судна по Черному морю

https://racurs.ua/n186844-ukraina-provela-esche-dva-torgovyh-sudna-po-chernomu-moru.html

Ракурс

Про це 2 вересня повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського в мережі X (Twitter).

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Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором». Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості, — заявив президент.

Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором».



Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості.



Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.



Ми закликаємо союзників… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023

Зеленський подякував працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.

Нагадаємо, росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської «зернової ініціативи» 17 липня, а після того неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру. Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

Попри опір Московії, Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Балкер Primus під прапором Ліберії став другим судном, яке скористалось тимчасовим маршрутом з порту Одеси.

3 вересня рф вдарила дронами по зернових портах Ізмаїльського району Одещини.