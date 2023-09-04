Резніков назвав ціну одного дня війни для бюджету України

День війни коштує Україні 100 млн дол. Армія сьогодні — найбільший споживач коштів, вважає екс-міністр оборони України Олексій Резніков.

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В інтерв’ю «Укрінформу» він сказав, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині — це 3% від усього, що «потрапило на війну».

Про це міністр оборони сказав, відповідаючи на запитання, чому громадяни досі скидаються своїми грошима на дрони та інші необхідні для армії речі.

Коли звучить претензія: «Чому тільки громадяни купують?», я поясню. Громадяни скидають свої власні кошти на запити волонтерів — і це правильно. Слава Богу, вони допомагають і підтримують — це добре. Але я знаю всі бюджети, витрачені на постачання війська — ті, які волонтери забезпечують, та офіційно держава. Можу вам сказати, що постачання від волонтерів з 24 лютого 2022 року до сьогодні — це 3% всього, що потрапило на війну, — заявив Резніков.

Він вважає, що через таку різницю витрат «несправедливо пред’являти претензії державі» та керівництву країни.