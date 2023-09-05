За час війни прикордонники викрили 220 груп, які переправляли ухилянтів

https://racurs.ua/ua/n186924-za-chas-viyny-prykordonnyky-vykryly-220-grup-yaki-perepravlyaly-uhylyantiv.html

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Державна прикордонна служба України у співпраці з правоохоронними органами викрила близько 220 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням громадян за кордон.

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За час дії воєнного стану прикордонна служба у співпраці з правоохоронними органами вже викрила близько 220 злочинних груп, які займались незаконним переправленням осіб за кордон, — повідомив під час телемарафону спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Він додав, що організаторам і пособникам передбачена карна відповідальність.

Загалом з 24 лютого 2022 року прикордонними нарядами затримано близько 14 тис. 600 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Демченко вказав, що за спроби перетнути кордон з підробленими документи виявлено близько 6 тис. 200 осіб.

Після фіксування підроблених документів таких осіб передають співробітникам поліції. За такі дії передбачена карна відповідальність.

Спікер Держприкордонслужби додав, що найбільше випадків спроб порушення кордону фіксують на кордоні з Румунією та Молдовою.

Нагадаємо, на Закарпатті впродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 21 спробу порушення державного кордону, було затримано 55 чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії та Угорщини.