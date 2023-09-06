Блінкен вже у Києві

https://racurs.ua/ua/n186939-blinken-vje-u-kyievi.html

Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен уранці 6 вересня приїхав до Києва з робочим візитом.

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Про це написала «Європейська правда».

Напередодні Держдеп відмовлявся коментувати інформацію про приїзд американського чиновника.

Це перший за рік візит держсекретаря США до України.

5 вересня Рада ухвалила істотно видозмінений закон про повернення е-декларацій для топ-чиновників. Нардепи та урядовці заповнять декларації за 2022−23 роки, але їх можна не оприлюднювати.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня рф здійснила чергову повітряну атаку на українські міста, у тому числі Київ. Повітряна тривога закінчилася за лічені години до приїзду Блінкена, ППО знищила усі цілі, що летіли на столицю.