Раптово помер релігієзнавець та філософ Ігор Козловський

https://racurs.ua/ua/n186954-raptovo-pomer-religiieznavec-ta-filosof-igor-kozlovskyy.html

Ракурс

6 вересня від серцевого нападу помер відомий релігієзнавець, історик і філософ Ігор Козловський.

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Про це у середу, 6 вересня, повідомляють у соцмережах його друзі та близькі.

Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський, — написала професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Людмила Філіпович.

Ще у вівторок, 5 вересня, Козловський відвідував прем'єру фільму Марисі Нікітюк «Я, Ніна» та ділився світлиною у соцмережах.

Козловський пережив російський полон.

30 січня 2016 року стало відомо про викрадення в окупованому Донецьку релігієзнавця Ігоря Козловського. 62-річний учений залишався в місті, доглядаючи за сином, хворим на синдром Дауна.

Козловського затримали через день після вибуху біля пам’ятника Леніну в Донецьку, який стався в ніч на 27 січня 2016 року. Йому інкримінували скоєння злочину за ч. 1 ст. 256 так званого «кримінального кодексу ДНР» — незаконне зберігання вибухових речовин. При цьому обвинувачення кілька разів змінювалися.

Козловський — кандидат історичних наук, очолював Центр релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних відносин у Донецьку. Свого часу керував управлінням у справах релігій Донецької ОДА. Викладав на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. Є автором більш ніж 50 наукових публікацій. Підтримував тісні стосунки із духовними діячами, був учасником міжнародних конференцій та зустрічей, у тому числі з Папою Іоаном Павлом ІІ, главою РПЦ Алексієм ІІ, патріархом Константинопольським Варфоломієм ІІ.

Рідні запевняють, що релігієзнавець не критикував публічно фейкову днр.

За словами родичів, Ігор Анатолійович міг привернути до себе увагу бойовиків участю в міжконфесійному молитовному марафоні «За єдність і мир в Україні», який тривав у березні-жовтні 2014 року — туди він виходив із українським прапором.

У березні 2017 року росіяни нарешті включили Козловського до списків на обмін.