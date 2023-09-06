Стрілянина у Кропивницькому - нетверезий погрожував підірвати гранату, втікав на авто від поліції й отримав кулю у колесо

https://racurs.ua/ua/n186958-strilyanyna-u-kropyvnyckomu-netverezyy-pogrojuvav-pidirvaty-granatu-vtikav-na-avto-vid-policiyi.html

Ракурс

На заправці у Кропивницькому нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату, а коли побачив патрульних — намагався втекти на авто.

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Один із правоохоронців вистрелив у колесо транспортного засобу, тим самим врятував людей. Про інцидент розповів голова Нацполіції України Іван Вигівський.

Як виявилося, нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну.

Громадяни викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий.