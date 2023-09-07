NYT: США готують нову партію касетних снарядів для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n186992-nyt-ssha-gotuut-novu-partiu-kasetnyh-snaryadiv-dlya-zsu.html

Ракурс

Білий дім планує незабаром передати Збройним силам України нову партію касетних снарядів після успішного застосування їх на полі бою проти окупаційної армії росії.

.

Про це повідомляє The New York Times.

Зі слів американських чиновників, через два місяці після того, як Вашингтон відправив першу партію касетних боєприпасів в Україну, Адміністрація президента США Джо Байдена планує «незабаром» надіслати їх ще більше.

Один з чиновників вказав, що саме касетні снаряди були ключовим фактором для того, щоб допомогти Україні зберегти темп контрнаступу, який її війська нещодавно набрали на південному фронті проти армії рф. Українські воїни використовували касетні снаряди для завдання ударів по скупченнях російських військ, артилерійських системах, протиповітряній обороні, складах боєприпасів, радіолокаційних станціях і транспортних засобах.

Офіційні особи США не розкривають, скільки касетних боєприпасів було включено в першу партію для України із сотень тисяч, які є в наявності у Пентагону.