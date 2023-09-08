ППО знищила 16 з 20-ти «Шахедів», рф атакувала Запоріжжя і Одещину

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Окупаційна армія росії вночі випустили 20 баражуючих боєприпасів «Шахед» у напрямку Одещини, 16 з них вдалося збити силам ППО.

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Про це вранці повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Загарбники запускали безпілотники з території рф (Приморсько-Ахтарська) та з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Усього було зафіксовано пуски 20 Shahed-136/131, 16 з яких знищили у межах Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

Також армія рф завдала ракетного удару по приватному сектору у Сумах. Людям надають допомогу, зруйновано приватний будинок, заявили в Сумській обласній військовій адміністрації. Вранці рф поцілила кількома ракетами у обʼєкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Щонайменше одна людина постраждала, заявив керівник Запорізької ОВА Малашко. Попередньо, це були балістичні ракети.