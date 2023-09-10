ЗСУ в ході контрнаступу мають успіх. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n187111-zsu-dosyagly-uspihiv-na-donechchyni-ta-zaporijji-genshtab.html

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною — протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки, а на Авдіївському напрямку захисники відбили ворожі атаки в районах Кераміка та Авдіївки. У районі Мар’їнки українські військові відбили 11 атак. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 10 вересня.

А на Мелітопольському та Бахмутському напрямках Сили оборони проводять наступальні дії. Українські військові мають частковий успіх в районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного Запорізької області. Захисники витісняють окупантів із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Упродовж 10 вересня авіація Повітряних сил завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. А ракетні війська уразили вісім російських артилерійських засобів.

Нагадаємо, 10 вересня речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що українська армія продовжує просуватися на Мелітопольському напрямку — захисники зуміли звільнити ще 1,5 кв. км території біля Роботиного.