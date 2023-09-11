Арахамія назвав маніпулятивним опитування, згідно з яким 78% громадян назвало Зеленського відповідальним за корупцію

https://racurs.ua/ua/n187147-arahamiya-nazvav-manipulyatyvnym-opytuvannya-zgidno-z-yakym-78-gromadyan-nazvalo-zelenskogo.html

Ракурс

Керівник фракції «Слуга народу» у парламенті Давід Арахамія називає «маніпулятивним» опитування, згідно з яким більшість громадян вважає президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію.

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Так Арахамія відреагував на результати опитування фонду «Демініціативи», відповідно до якого майже 80% українців вважають президента Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.

В мережі поширюють маніпулятивне дослідження про те, нібито українці вважають що за всю побутову корупцію відповідає президент України. Мало того, що президент України цілодобово займається війною та пошуками допомоги, ще він має і замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди, — запевнив Арахамія у своєму ТГ-каналі.

Він зауважив, що коли Зеленський запропонував прирівняти корупцію під час війни до державної зради, «в політикумі почались воплі (стилістика збережена — „Ракурс“) про „закручування гайок“, тоді чому саме президент має відповідати за бруківку, стадіони, тенісні корти та інший непотріб під час війни?».

Арахамія додав, що з нового року країна має перейти на «бюджет війни», де більше не буде витрат на всі ці речі, «тільки оборона та тільки зброя».