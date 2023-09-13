FT: рф з липня знищила 280 тисяч тонн українського зерна

https://racurs.ua/ua/n187212-ft-rf-z-lypnya-znyschyla-280-tysyach-tonn-ukrayinskogo-zerna.html

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Після одностороннього виходу росії з «зернової угоди» цьогоріч у липні, ракети та безпілотники рф знищили 280 тис. т українського зерна. Про це повідомляє Financial Times.

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Впродовж останніх двох місяців москва здійснила низку атак за допомогою безпілотників на південні порти України. Їхньою метою було зруйнувати економічну інфраструктуру та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря рф.

За останні 12 місяців Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10% пшениці, експортувала близько 35 млн т зерна через Дунай. Спільно із залізничними вантажними перевезеннями через Європу, це забезпечило життєво важливу економічну підтримку для нашої країни.

Виконавчий директор «Кернел» Євген Осипо прогнозує, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року приблизно до 35 млн тонн.

Українським фермерам усе більше немає сенсу вирощувати культури, оскільки вони просто втрачають гроші, — вказав Осипо.

Проте потужності Дунаю можуть розширюватися й далі.