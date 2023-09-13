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Повітряні сили показали роботу мобільних груп, які вночі збивають дрони
Повітряні сили показали роботу мобільних груп, які вночі збивають дрони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187214-povitryani-syly-pokazaly-robotu-mobilnyh-grup-yaki-vnochi-zbyvaut-drony-video.htmlРакурс
Роботу мобільних вогневих груп, які вночі збивають російські дрони-камікадзе показав командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він зазначив, що результативність мобільних груп щодня зростає.
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Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою — титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА, — вказав Олещук.
Командувач Повітряних сил додав, що такі результати дозволяють раціональніше використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.
Повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на «Шахеди», а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет, — підсумував Олещук.
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