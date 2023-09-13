Повітряні сили показали роботу мобільних груп, які вночі збивають дрони

https://racurs.ua/ua/n187214-povitryani-syly-pokazaly-robotu-mobilnyh-grup-yaki-vnochi-zbyvaut-drony-video.html

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Роботу мобільних вогневих груп, які вночі збивають російські дрони-камікадзе показав командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він зазначив, що результативність мобільних груп щодня зростає.

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Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою — титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА, — вказав Олещук.

Командувач Повітряних сил додав, що такі результати дозволяють раціональніше використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.