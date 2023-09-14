Російський пілот намагався збити літак британських ВПС, вважаючи, що має дозвіл на відкриття вогню

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Російський пілот у вересні торік намагався збити розвідувальний літак британських ВПС, вважаючи, що має дозвіл на відкриття вогню.

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росія тоді заявила, що інцидент стався через «технічну несправність». Міноборони Великої Британії публічно прийняло це пояснення.

Але високопоставлені західні оборонні джерела повідомили про зовсім іншу картинку.

Інцидент був набагато серйознішим, ніж спочатку висвітлювали, і міг бути рівнозначний акту війни, — пише New York Times з посиланням на злиті документи Пентагону.

Літак RAF виконував спостережувальну місію над Чорним морем, коли зіткнувся з двома російськими СУ-27.

Один з російських пілотів подумав, що отримав дозвіл на ураження британського літака після неоднозначної команди диспетчера. Повідомлення було таке: «Ви маєте ціль».

Другий російський пілот мав іншу думку. Він вилаявся на свого колегу, коли той випустив першу ракету. Зрештою ця ракета промахнулася, а друга впала з крила.

Нагадаємо, літаки Великої Британії захищають українські кораблі від нападу росії після зриву зернової угоди.

Британське видання The Telegraph повідомляє, що останніми тижнями британська авіація здійснювала патрулювання над Чорним морем, щоб стримати росію від завдання ударів по цивільних суднах.