Справа Харківських угод з росією пішла в суд, головні підозрювані - Янукович та Азаров

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Ракурс

Справу щодо Харківських угод передано до суду.

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Про це 15 вересня повідомило Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишніх президента (Віктор Янукович) та прем'єр-міністра України (Микола Азаров) за обвинуваченням у вчиненні державної зради та надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України.

Як встановлено слідчими ДБР, Янукович у 2010 році отримав вказівку від керівництва рф продовжити термін перебування Чорноморського флоту росії на території АР Крим та Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та рф, цей строк закінчувався у 2017 році.

Раніше Україна підтвердила наміри не пролонговувати дію цих угод та підготувала двосторонній Меморандум з виведення флоту рф. Російська сторона проігнорувала офіційне звернення.

Через енергетичний шантаж, росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування флоту рф в Криму. Це надалі призвело до анексії півострова.

У квітні 2010 року в державній резиденції рф «Ново-Огарьово» українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України отримала остаточний текст проєкту Угоди про продовження строку перебування чф рф в Україні.

Потім на закритому засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр та міністр закордонних справ запевнили присутніх про необхідність та важливість підписання цієї Угоди нібито в економічних інтересах країни. Мовляв, отримання знижки на вартість російського газу має вимушений характер з огляду на стан економіки держави.

Крім порушення Конституції та низки законів, угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження строку перебування чф рф в нашій країні.

Поспішаючи догодити росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію Угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27 квітня 2010 року рішення було ухвалене депутатами.

У результаті злочинних дій тодішнього керівництва країни відбулось нарощування особового складу та військової техніки збройних сил рф на території АРК та Севастополя. Ці сили були використані ворогом для окупації півострова у 2014 році.

Також слідством задокументовано збитки держави, завдані екскерівництвом країни через підписання Харківських угод, на понад 1 трлн 80 млрд грн.

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Історія питання

Нагадаємо, у січні 2021 року ДБР повідомило про підозру Віктору Януковичу за підписання «Харківських угод». У березні 2021 року таку саму підозру отримав Микола Азаров. У жовтні Печерський суд заочно заарештував Азарова.

У грудні 2022 року ДБР завершило слідство щодо Азарова та Януковича у справі про «Харківські угоди».

У фабулі звинувачення зазначено, що Азаров 20 квітня 2010 року, перебуваючи на території рф, погодився на нав’язані представником іноземної держави — президентом рф Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту рф на території України на 25 років під приводом отримання знижки на газ. З 21 по 23 квітня 2010 року він забезпечив погодження проекту Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту рф на території України".

Азарова також звинувачують у тому, що «у квітні 2010 року на закритому засіданні Кабінету міністрів України підписав розпорядження про схвалення зазначеної угоди урядом України і, порушуючи закон України „Про міжнародні договори України“, вніс проект угоди на розгляд президенту України».

20 жовтня 2021 року, Печерський суд Києва заочно обрав Азарову запобіжний захід у виді тримання під вартою, що дає змогу обвинуваченню почати процедуру екстрадиції.