Міністр оборони ФРН повідомив, коли ухвалять рішення про передачу Україні ракет TAURUS

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, коли ухвалять рішення щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет TAURUS.

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За його словами, рішення уряду з цього питання буде прийнято протягом одного чи двох тижнів.

Ці ракети авіаційного базування дозволять завдавати ударів по російських військових об'єктах на великих відстанях.

Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде, — сказав Пісторіус на першій Вестфальській мирній конференції в Мюнстері.

Міністр додав, що це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку, — сказав він.

Очільник оборонного відомства додав, що крилаті ракети TAURUS можуть уражати цілі на більших дальностях, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу в Україну, і вона є «дуже складним промисловим продуктом».

14 вересня німецькі ЗМІ повідомили, що депутати Бундестагу написали листа канцлеру Олафу Шольцу та міністру оборони з вимогою передати Україні крилаті ракети TAURUS.

Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику, — йдеться в листі.

Німецькі депутати наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України у зв’язку з чим у них немає причин сумніватись в обіцянці.

Наприкінці травня Україна звернулася до ФРН з офіційним запитом про надання крилатих ракет TAURUS. Також про постачання ракет говорили на початку травня президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц. А перед цим на користь передачі ракет ЗСУ висловився одним із найбільш впливових депутатів Бундестагу у сфері безпеки та оборони Родеріх Кізеветтер.

Експерти та медіа неодноразово заявляли, що рішення про надання цих ракет ФРН може ухвалити після того, як Пентагон оголосить про надання Україні ракет ATACM.