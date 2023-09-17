Вибухи в Орловській області рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187335-bezpilotnyk-znyschyv-naftobazu-v-orlovskiy-oblasti-rosiyi-video.html

Ракурс

Вибух в Орловській області росії прогримів у ніч на неділю, 17 вересня.

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Вибух та пожежа сталися на території орловської нафтобази, де, за попередньою інформацією, спалахнули резервуари з паливом. Попередньо, спалахнув резервуар компанії «Орелнафтопродукт» на Семінарській вулиці Залізничного району. Сталося це внаслідок удару безпілотника. Про це губернатор Орловської області рф Андрій Кличков написав у Telegram.

За його словами, ситуація на нафтобазі «ситуація перебуває під повним контролем». Традиційно, за інформацією російської влади, «ніхто не постраждав».

Тим часом у мережі з’явилося відео потужного вибуху в Орлі.

А Міністерство оборони росії повідомило, що вночі 17 вересня шість безпілотників атакували окупований Крим та два — Москву. Всі ці БПЛА, за інформацією ворожого відомства, нібито були збиті протиповітряною обороною.

Нагадаємо, 16 вересня в окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли вибухи. Зафіксовані влучання у місце розташування ворожої техніки на околиці міста.