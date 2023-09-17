Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибухи в Орловській області рф. Фото:
Безпілотник знищив нафтобазу в Орловській області росії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187335-bezpilotnyk-znyschyv-naftobazu-v-orlovskiy-oblasti-rosiyi-video.htmlРакурс
Вибух в Орловській області росії прогримів у ніч на неділю, 17 вересня.
.
Вибух та пожежа сталися на території орловської нафтобази, де, за попередньою інформацією, спалахнули резервуари з паливом. Попередньо, спалахнув резервуар компанії «Орелнафтопродукт» на Семінарській вулиці Залізничного району. Сталося це внаслідок удару безпілотника. Про це губернатор Орловської області рф Андрій Кличков написав у Telegram.
За його словами, ситуація на нафтобазі «ситуація перебуває під повним контролем». Традиційно, за інформацією російської влади, «ніхто не постраждав».
Тим часом у мережі з’явилося відео потужного вибуху в Орлі.
А Міністерство оборони росії повідомило, що вночі 17 вересня шість безпілотників атакували окупований Крим та два — Москву. Всі ці БПЛА, за інформацією ворожого відомства, нібито були збиті протиповітряною обороною.
Нагадаємо, 16 вересня в окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли вибухи. Зафіксовані влучання у місце розташування ворожої техніки на околиці міста.
Загрузка...