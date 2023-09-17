Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187341-povnomasshtabna-viyna-rf-proty-ukrayiny-tryvatyme-dovgo-stoltenberg.html

Ракурс

Війна росії проти України буде довготривалою й не завершиться найближчим часом.

.

Усі хочуть, щоб в Україні настав мир, але без боротьби його не буде. Якщо «президент Зеленський та українці перестануть воювати, то їхньої країни більше не буде». Мир настане лише у разі програшу й капітуляції росії. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю для німецької медіагрупи Funke.

Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні, зазначив він.

За словами генсека НАТО, він упевнений, що колись Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі 10 вересня заявляв, що Сили оборони України мають ще близько півтора місяця для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов.

Джерело: Funke