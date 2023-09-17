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Взяття Кліщіївки від Єрмака прокоментували військові - Тривають "активні штурмові дії"
Взяття Кліщіївки від Єрмака прокоментували військові — Тривають «активні штурмові дії»https://racurs.ua/ua/n187353-vzyattya-klischiyivky-vid-iermaka-prokomentuvaly-viyskovi-tryvaut-aktyvni-shturmovi-diyi.htmlРакурс
У Кліщіївці тривають «активні штурмові дії», підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом наразі неможливо.
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Про це повідомили «Суспільному» в прес-службі бригади «Лють».
Військові просять дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.
Раніше у неділю, 17 вересня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фотографію з українськими бійцями з, ймовірно, Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Україна завжди повертає своє, — так він підписав це фото.
Офіційно про звільнення населеного пункту Генштаб або Міноборони не повідомляли.
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