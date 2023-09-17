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Взятие Клещеевки от Ермака прокомментировали военные - Идут "активные штурмовые действия"
Взятие Клещеевки от Ермака прокомментировали военные — Идут «активные штурмовые действия»https://racurs.ua/n187353-vzyatie-klescheevki-ot-ermaka-prokommentirovali-voennye-idut-aktivnye-shturmovye-deystviya.htmlРакурс
У Кліщіївці тривають «активні штурмові дії», підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом наразі неможливо.
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Про це повідомили «Суспільному» в прес-службі бригади «Лють».
Військові просять дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.
Раніше у неділю, 17 вересня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фотографію з українськими бійцями з, ймовірно, Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Україна завжди повертає своє, — так він підписав це фото.
Офіційно про звільнення населеного пункту Генштаб або Міноборони не повідомляли.
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