Взятие Клещеевки от Ермака прокомментировали военные - Идут "активные штурмовые действия"

У Кліщіївці тривають «активні штурмові дії», підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом наразі неможливо.

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Про це повідомили «Суспільному» в прес-службі бригади «Лють».

Військові просять дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу.

Раніше у неділю, 17 вересня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фотографію з українськими бійцями з, ймовірно, Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Україна завжди повертає своє, — так він підписав це фото.

Офіційно про звільнення населеного пункту Генштаб або Міноборони не повідомляли.