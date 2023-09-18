В Міноборони може повернутися частина заступників міністра, але не Маляр - "Суспільне"

https://racurs.ua/ua/n187383-v-minoborony-moje-povernutysya-chastyna-zastupnykiv-ministra-ale-ne-malyar-suspilne.html

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Існує імовірність повернення кількох заступників міністра оборони, які 18 вересня написали заяви про відставку.

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Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на власні джерела. Утім, точно не повертатимуть на цю посаду Ганну Маляр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Відомство очолює тепер Рустем Умєров, тож зі зміною міністра заяви написали ті, хто працював з Олексієм Резніков.

Кожен рік 31 грудня ми з мужиками ходимо в баню — пам’ятаєте такий чудовий фільм? От кожного разу ми з колегами зі зміною міністра пишемо заяву на звільнення. Є така традиція у нашій політичній системі", — коментує «Супільному» своє звільнення ексзаступник міністра оборони Денис Шарапов.

У Міноборони він відповідав за роботу Агенції оборонних закупівель.

За його словами, пропозиції повернутись на посаду він не отримував, а першого заступника Павлюка не звільнили, оскільки він виконує обов’язки міністра, поки Умєров на «Рамштайні».